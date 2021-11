OM : la très sale soirée de William Saliba

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, s'il est bien un joueur qui sort du lot en dehors des habituels, c'est bien William Saliba. Le défenseur central, prêté par Arsenal cette année, agit comme un roc défensif, assure dans ses relances et surtout essaye, de temps à autre de percer quelques premiers rideaux balle au pied. On lui promettait d'ailleurs plus grand.

Plus grand ? Oui, d'être dans la liste de Didier Deschamps pour les rencontres face au Kazakhstan et à la Finlande. Finalement, le sélectionneur lui a préféré d'autres éléments (Lenglet, Zouma, Upamecano notamment). Il était donc à nouveau attendu ce jeudi soir, à l'Orange Vélodrome, devant près de 60 000 personnes dans un match ô combien important face à la Lazio Rome (2-2).

Impliqué sur les deux buts

Disons-le tout de suite, il n'a pas passé le test avec succès. Dès les premiers instants, on l'a senti hésitant. Il a raté quelques relances qui ont entraîné, non pas des occasions, mais des situations laziale. En toute fin de première période, il essaye de faire on ne sait vraiment quoi et remet, d'un plat du pied, le cuir sur Felipe Anderson, qui égalisait (45e +7).

En seconde période, on a cru que ça allait être encore pire et ça l'a été. Sur un ballon en retrait de Valentin Rongier, il rate totalement le ballon et voit Ciro Immobile donner l'avantage aux Italiens (49e). En conférence de presse, Jorge Sampaoli a été interrogé au sujet de cette erreur et surtout sur le fait de relancer toujours court.

« Honnêtement je pense que c'est la forme. Durant la première période, on a relancé au large et c'est là qu'on a encaissé un but. On doit être plus attentifs sur les ballons et mieux gérer le jeu. Je suis plus préoccupé par le premier but que par l'erreur sur le second. On a toujours relancé par l'arrière, je ne pense pas changer mon style de jeu », a-t-il expliqué. Cela a été un peu mieux ensuite. Mais après sa non-convocation en équipe de France en début d'après-midi et son match ce jeudi soir, William Saliba a dû connaître une meilleure journée...