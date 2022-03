Saint-Etienne - Metz : les compositions officielles

Match crucial dans la course au maintien cet après-midi à Geoffroy Guichard (13h), entre Saint-Etienne et Metz (un match à suivre en direct commenté). Les Verts sont 19es avec 22 pts, le même total que Bordeaux, Troyes et... Metz. Les Grenats sont barragistes devant leurs adversaires du jour à la faveur du goal average. Pour cette affiche du début d'après-midi, le Chaudron devrait afficher presque complet.

Pour cette affiche, Pascal Dupraz ne pourra pas compter sur son meilleur buteur, Wahbi Khazri, trop juste. Le coach aligne le même 11 que face au PSG le week-end dernier (défaite 3-1), à l'exception de Thioub, qui remplace Gourna-Douath numériquement. Côté Metz, Mafouta et Boulaya sont encore alignés devant comme face à Nantes (0-0). Pajot, suspendu, Jemerson, Delaine et Sarr, tous trois sur le banc, perdent leurs places de titulaires au profit de Kana-Biyik, Traoré, Nguette et De Préville.

Les compositions

Saint-Etienne : Bernardoni - Sacko, Mangala, Nadé - Thioub, Youssouf, Camara, Kolodziejczak - Boudebouz - Nordin, Bouanga

Metz : Caillard - Kana Biyik, Bronn, Kouyaté, Candé - Traoré, Amadou, Boulaya - Nguette, De Préville, Mafouta