Mais où s'arrêtera Youssoufa Moukoko?

À 16 ans et 268 jours, Youssoufa Moukoko est entré encore un peu plus dans les annales du football allemand. Déjà me direz-vous ? Eh bien oui ! Le jeune attaquant du Borussia Dortmund est devenu le plus jeune international Espoirs de l'histoire en démarrant face à San Marin (0-6, éliminatoires de l'Euro Espoirs). Et il n'en est évidemment pas resté là.

Le prodige allemand s'est en effet offert un doublé, devenant donc le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne dans cette catégorie d'âge, et une passe décisive. Rien que ça. Pas de quoi le perturber pour autant, lui qui est déjà le plus jeune joueur et buteur de l'histoire de la Bundesliga et le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions depuis quelques mois.

Deux nouveaux records et une ambition sans limite

«Je suis content, bien sûr. Mais je ne peux rien acheter avec un record comme celui-ci», a-t-il confié au site officiel de la Fédération Allemande avant de poursuivre. «J'y vois plus une motivation pour continuer à travailler dur pour progresser». Le garçon est en effet perfectionniste. «Il y a des situations que j'aurais pu mieux jouer. Je veux que l'on se qualifie le plus rapidement et être encore plus utile à l'équipe», a-t-il lâché.

Le goleador aux 19 apparitions professionnelles avec le BVB toutes compétitions confondues (3 réalisations) sait qu'il n'est qu'à l'aube d'une grande carrière et que rien n'est encore acquis. «Je n'ai encore rien accompli. Mon chemin ne fait que commencer», a-t-il conclu. S'il confirme ses excellentes prédispositions, Youssoufa Moukoko, sous contrat jusqu'en juin 2024, risque vraiment de faire très très mal.