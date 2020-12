Youssoufa Moukoko devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga

La suite après cette publicité

Mais où s'arrêtera-t-il ? Déjà devenu le plus jeune joueur à entrer en Bundesliga, puis à participer à un match de Ligue des Champions, Youssoufa Moukoko a battu un nouveau record de précocité ce vendredi.

16 years and 28 days old 🤯



Youssoufa #Moukoko is the youngest goalscorer in Bundesliga history!

#FCUBVB 1-1 pic.twitter.com/bRK7s0Om6N