La remontée du Barça met le feu à l’Espagne, Mohamed Salah se fait allumer

Le Barça en patron

Toute l’Espagne est sous le choc de cet énorme coup signé Barcelone. Mené 2-0 jusqu’à la 70e minute de jeu, le Barça a lancé le mode "remontada" comme le placarde Mundo Deportivo et s’est offert un succès 4-2 face à l’Atletico de Madrid. Une victoire de champion pour Sport et une réaction de leader selon AS. Le Barça est en tête de Liga avec 4 points d’avance avec un match de retard sur son adversaire du jour. Semaine noire pour Simeone et ses hommes, éliminés en Ligue des Champions avec la polémique autour du penalty d’Alvarez, et la possible perte de la Liga. Le coach des Colchoneros a reconnu la supériorité des Blaugranas en conférence de presse : "Le Barça est la meilleure équipe de Liga". Un exploit rendu possible grâce au duo Lamine Yamal-Ferran Torres. Entré en cours de partie, Ferran a une nouvelle fois prouvé sa qualité de joker de luxe avec ce doublé inscrit. Il a marqué 13 buts cette saison, sept en Liga, et huit buts en sortie de banc. Et que dire de Lamine Yamal. Il n’avait plus marqué en Liga depuis le Clasico le 26 octobre dernier. Les critiques se faisaient de plus en plus pressantes, il a livré une prestation de leader d’après Marca. le FC Barcelone est toujours invaincu en 2025.

Mohamed Salah en plein viseur de la presse

Direction l’Angleterre avec une journée historique pour Newcastle. Opposés à Liverpool en finale de Carabao Cup, les Toons se sont imposés 2-1, synonyme de titre. Un sacre attendu depuis 56 ans. Il s’agit du premier trophée national de Toons depuis sa victoire en finale de la FA Cup en 1955 contre Manchester City. La presse britannique du Daily Mail, au Daily Express ou au Mirror, tous les tabloïds relayent ce jour historique et félicitent Eddie Howe. Du côté des perdants, la semaine est très compliquée à vivre. Élimination en Ligue des champions, défaite en finale de Carabao Cup, il ne reste aux Reds que cette avance de 12 points en Premier League pour se consoler. Mohamed Salah est pointé du doigt par le Mirror. Le journal écrit :"cette défaite douloureuse a prouvé que personne n’est indispensable à un club comme Liverpool… y compris la légende Salah"". Un rappel que l’Egyptien aura bientôt 33 ans, raison pour laquelle les dirigeants d’Anfield ne peuvent pas lui offrir un chèque en blanc, comme le réclament les fans. Liverpool a payé sa prolongation sur le plan physique et psychologique. Avec le titre de Premier League presque acquis, peut-être qu’un ou deux joueurs dont Salah, inconsciemment, sentent que leur dur labeur est terminé. Liverpool a traversé cette finale comme des fantômes, ne laissant que des regrets écrit le Daily Mail.

Le cauchemar continue pour la Juventus

Situation critique pour la Juventus. Tuttosport ne sait plus comment analyser cette équipe. La Juve est dans le désarroi, dans la confusion, dans l’abîme écrit le Corriere. Humiliation 3-0 face à la Fiorentina, la Vieille Dame est cinquième de Serie A. Motta a encore eu tout faux dans la formation, dans la disposition et encore plus dans les changements apportés et manqués. Motta n’y comprenait rien ou, peut-être, supposait-il qu’il comprenait tout, mais l’orgueil l’empêchait de se corriger écrit la Gazzetta. En fin de match Cristiano Giuntoli a défendu son entraineur en refusant l’hypothèse d’une démission spontanée. La situation est critique et des évaluations plus approfondies ne peuvent être exclues dans les prochaines heures. Le sentiment est que Motta restera, faute de solutions dans l’immédiat.