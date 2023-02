EdF : Didier Deschamps en remet une couche sur Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Didier Deschamps regrette mais respecte la décision de Raphaël Varane. Contre toute attente, jeudi, le défenseur central de 29 ans a pris la décision de mettre fin à sa carrière internationale, tournant ainsi définitivement le dos à l’équipe de France dont il était vice-capitaine. Le sélectionneur des Bleus, qui avait déjà réagi à cette surprenante annonce du joueur de Manchester United, s’est à nouveau confié sur le choix de l’un de ses tauliers en sélection.

« Le joueur, tout le monde le connait, même s’il faut saluer cette immense carrière qu’il a eu en club. À travers son parcours en équipe de France où il avait moins de 20 ans, il a fait un parcours de très haut niveau sur le plan sportif. Sur le plan humain, c’est quelqu’un de très attachant, avec des valeurs. Au début, il était parmi les plus jeunes et à son tour, il a pris le relais pour devenir l’un des cadres. Ce n’est pas quelque chose qui me fait plaisir. Seul lui sait pourquoi il a pris cette décision. C’est quelqu’un qui a toujours eu de la maturité. J’aurais préféré qu’il attende encore, mais merci pour tout », a confié DD à RMC Sport ce vendredi.

