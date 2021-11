OM : le retour réussi de Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Plusieurs nouveautés ce dimanche. La première c'est que l'Olympique de Marseille évoluait à l'Orange Vélodrome contre le FC Metz à 13h et la seconde c'est qu'on avait droit au retour de Steve Mandanda dans les buts. La légende de l'Olympique de Marseille avait joué pour la dernière fois contre l'AS Saint-Étienne puis avait été placé, dans la hiérarchie, derrière le nouvel arrivant, Pau Lopez.

Dès les premiers instants du match, l'enceinte marseillaise s'est rappelée à son bon souvenir. Le virage nord, dans son dos, chantait d'ailleurs Il Fenomeno. Mais on s'est aussi rappelé rapidement pourquoi l'Espagnol lui était préféré. À la 4e minute, le portier français manquait une relance mi-longue. Il se rattrapait bien en revanche par une belle sortie dans la foulée.

« Il n'y a pas de raisons spéciales »

Mais il faut dire aussi que les cieux étaient avec lui. Bien décalé sur la gauche, Delaine envoyait une frappe légèrement détournée par le Marseillais sur son poteau (6e). Moins d'une demi-heure plus tard, il arrêtait de fort belle façon une tentative messine (21e) avant d'être une nouvelle fois sauvé par son poteau (34e). Ses relances, quant à elles, étaient bien meilleures.

Dans le second acte, alors que les siens avaient globalement la possession de balle, il s'interposait une nouvelle fois devant Centonze (63e). Jorge Desio, l'adjoint de Sampaoli, suspendu, a expliqué pourquoi Steve Mandanda avait été titularisé : « il faut qu'on établisse une concurrence saine, aussi pour le poste de gardien de but. Steve avant qu'il sorte il a fait deux bons matches. Il n'y a pas de raisons spéciales, on essaye de mettre en place une concurrence saine. On essaye juste de faire que, quand il y a du changement, il n'y ait pas de baisse du niveau de l'équipe ». On devrait donc revoir Steve Mandanda cette saison.