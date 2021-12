Le RC Lens réagit à la garde à vue de Facundo Medina

Placé en garde à vue ce dimanche matin, Facundo Medina est soupçonné d'avoir commis des violences sur une ex-compagne dans la nuit du 24 au 25 décembre. Les faits se seraient déroulés dans l'appartement du joueur du RC Lens. Le club a réagi à cette nouvelle via un communiqué.

«Le Racing Club de Lens a appris ce jour que l'un des joueurs de son effectif professionnel avait fait l'objet d'une audition suite à un différend d'ordre privé. Dans cette affaire aux contours incertains, le club attaché au respect des valeurs humaines et des droits de chacun, appelle à la plus grande retenue et laisse le soin aux autorités compétentes de faire la lumière sur les faits.»