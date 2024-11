LdC : le bijou de Nemanja Radonjić

Nemanja Radonjić is back ! De retour dans son club formateur de l’Étoile Rouge de Belgrade cet été, l’ancien Olympien a inscrit un doublé pour sa seconde apparition en Ligue des champions cette saison. Entré en fin de match face à Stuttgart, l’ailier de 28 ans est venu entériner la victoire de son équipe (5-1) en inscrivant les quatrième et cinquième buts (ici le 4e but sur ce tweet).

Grâce à sa grosse pointe de vitesse, le Serbe a d’abord ouvert son compteur sur un contre éclair, conclu d’une frappe de l’intérieur du pied qui trompe Alexander Nubel (69e). L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est ensuite venu conclure la fête à Belgrade d’un superbe but dans son style habituel. Après un râteau pour éliminer son vis-à-vis, Radonjić décoche une frappe limpide du pied gauche pour s’offrir le doublé (88e).