CdM 2022 : le Mexique est fou furieux contre Lionel Messi

Au vu des images, on a quand même la sensation que Lionel Messi ne le fait pas exprès. Mais au Mexique, le geste du numéro 10 de l’Argentine ne passe, mais alors pas du tout. Juste après la victoire de l’Albiceleste face à la Tri (2-0), les hommes de Lionel Scaloni ont fêté leur succès dans leur vestiaire.

Une scène de joie filmée et dans laquelle on voit Messi repousser un maillot du Mexique du pied. L’intention ne semble pas mauvaise, mais chez les médias mexicains, on affirme que le septuple Ballon d'Or a fait exprès de marcher sur le maillot aztèque. Le boxeur Canelo Alvarez, qui a plus de deux millions de followers, s’en est également pris à la Pulga. « Qu’il prie Dieu pour que je ne le croise pas. Je respecte l’Argentine mais l’Argentine doit aussi respecter le Mexique. Je ne parle pas du pays mais de Messi pour ce qu’il a fait. »

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022