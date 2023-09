Al-Ittihad - Al-Hilal : les compositions officielles

Choc au sommet en Saudi Pro League avec l’affrontement entre Al-Ittihad et Al-Hilal ce soir à partir de 20h. Leader du championnat avec 4 victoires en autant de matchs joués, le club de Karim Benzema aborde cette rencontre dans la peau du favori, avec pour objectif de frapper un grand coup face à un concurrent direct. En face, Al-Hilal est actuellement 3e avec deux points de moins que son adversaire du soir. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Al-Ittihad fait dans le classique avec un 4-2-3-1. Nuno Espirito Santo aligne ses stars, Benzema démarre d’entrée tout comme Kante et Fabinho qui sont associés dans l’entrejeu. Chez les visiteurs aucune surprise, Bono est titulaire dans le but tout comme Koulibaly en défense, Neves et Milinkovic-Savic sont présents au milieu de terrain. En attaque, Malcom est aligné sur l’aile droite et Mitrovic prend place dans l’axe.

Les compositions

Al-Ittihad : Grohe - Alolayan, Sharahili, Hawsawi, Bamsaud - Fabinho, Kante - Romarinho, Hamdallah, Coronado - Benzema.

Al-Hilal : Bono - Saud, Koulibaly, Al Bulayhi, Al Shahrani - Neves, Milinkovic-Savic, Kanno - Malcom, Mitrovic, Al Dawsari.