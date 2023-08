Le Bayern Munich condamne les propos racistes à l’égard de Mathys Tel

La suite après cette publicité

Samedi, le Bayern Munich, Champion de Bundesliga en titre, croisait le fer avec le RB Leipzig à l’occasion de la Supercoupe d’Allemagne. Malgré de bonnes intentions et l’entrée d’Harry Kane, le club bavarois a essuyé un échec cuisant face aux hommes de Marco Rose à l’Allianz Arena grâce notamment à un triplé de Dani Olmo (3-0). Une rencontre durant laquelle Mathys Tel a eu énormément de mal à exister.

Aligné par Thomas Tuchel sur la pointe de l’attaque munichoise, le jeune attaquant français a montré beaucoup d’imprécisions dans le dernier geste. Trop juste sur un centre de Serge Gnabry (49e), le natif de Sarcelles a par la suite échoué dans son duel face à Janis Blaswich à l’heure de jeu avant d’être remplacé par l’ancien buteur des Spurs (63e). Après la rencontre, le Tricolore a été visé par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, le Bayern Munich n’a pas tardé à contre-attaquer en apportant son soutien à son joueur. « Nous condamnons fermement les commentaires inhumains auxquels Mathys Tel a été exposé sur les réseaux sociaux. Quiconque écrit des choses racistes aussi répugnantes n’est pas un fan du FC Bayern. Mathys, nous sommes là pour toi et tu as tout notre soutien », a indiqué le Rekordmeister via son compte Twitter.