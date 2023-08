Supercoupe d’Allemagne : Leipzig surclasse le Bayern Munich grâce à un triplé de Dani Olmo

La Bundesliga n’a pas encore repris, mais Leipzig et le Bayern Munich s’affrontaient dans le cadre de la finale de la Supercoupe d’Allemagne. Un gros choc entre deux équipes séduisantes sur le papier. La formation de Thomas Tuchel pouvait d’ailleurs profiter de la dernière recrue Harry Kane, tout juste arrivée, mais déjà sur le banc. Alors que le RBL misait sur Xavi Simons, Lois Openda ou encore Mohamed Simakan. Mais la star de cette rencontre s’appelait Dani Olmo.

L’international espagnol a livré une prestation XXL et ouvrait d’abord le score après 3 minutes de jeu. Et juste avant la pause, il inscrivait un but sensationnel mystifiant la défense munichoise et un gardien Ulreich pas décisif. Pour clôturer une soirée XXL, Olmo marquait un troisième but sur penalty. Le Bayern Munich chute lourdement et perd déjà un premier trophée.