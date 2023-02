Tottenham : fin de saison pour Rodrigo Bentancur

La suite après cette publicité

L’espoir n’est pas de mise avant le huitième de finale de Ligue des Champions face à l’AC Milan mardi (21h00). Après s’être fait écraser par Leicester ce samedi (1-4) en Premier League, Tottenham va devoir se passer de son milieu de terrain Rodrigo Bentancur jusqu’à la fin de la saison.

Buteur face aux Foxes ce week-end, puis sorti sur blessure à l’heure de jeu, l’international uruguayen souffre d’une rupture des ligaments croisés et sera absent entre 6 et 7 mois selon les informations de The Guardian. Une nouvelle inquiétante, alors qu’Yves Bissouma s’est lui récemment fait opérer de la cheville gauche. Cristian Stellini, qui remplace temporairement Antonio Conte au poste d’entraîneur des Spurs, a annoncé en conférence de presse que Pape Matar Sarr pourrait être une option pour débuter face aux Rossoneri.

