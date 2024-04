OM-Benfica : les compositions probables

Après le PSG, c’est au tour de l’OM d’aller chercher son ticket pour une demi-finale. Comme son rival parisien, le club phocéen doit remonter un but de retard, suite à la défaite 2-1 sur la pelouse du Benfica la semaine dernière. Le match aller avait mal démarré, mais les hommes de Jean-Louis Gasset avaient fait preuve de caractère en seconde période, pour réduire l’écart grâce à l’éternel Aubameyang.

Aubameyang sera forcément l’atout maître des Olympiens ce jeudi à l’Orange Vélodrome pour renverser la situation. Le meilleur buteur de l’histoire de la C3 est également le meilleur buteur de l’édition actuelle de la Ligue Europa, avec 10 buts inscrits durant cette campagne. Le peuple marseillais, qui va bonder le stade, espère le voir gonfler ses stats ce soir. Il devrait être accompagné d’Iliman Ndiaye et d’Amine Harit. Selon La Provence, Ndiaye devrait occuper le poste dans l’axe, laissant Aubameyang sur le côté gauche.

OM-Benfica : Frank McCourt ne sera pas de la partie

Soglo ou Luis Henrique ?

Au milieu, la bonne entrée d’Ounahi lui vaudra une place de titulaire, aux côtés des incontournables Kondogbia et Veretout. Enfin, Gasset continue le bricolage en défense. Gigot et Balerdi seront dans l’axe, Mbemba dépannera côté droit, et le jeune Soglo pourrait démarrer au poste de latéral gauche. À moins que Luis Henrique lui soit préféré.

Côté Benfica, on devrait retrouver du classique, concocté par l’entraîneur allemand Roger Schmidt. Trubin dans les buts, protégé par la paire Antonio Silva-Otamendi. Aursnes à gauche, Bah à droite. Le milieu de terrain sera composé de Florentino Luis, de la nouvelle pépite João Neves et de Rafa Silva. Sur les ailes, l’ancien Parisien Di Maria va retrouver un stade qu’il connaît bien, et sera accompagné de Neres sur l’autre aile et du Danois Tengstedt dans l’axe. A l’OM de jouer !

