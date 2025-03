PSG : Daniel Riolo dézingue Gianluigi Donnarumma

C’est un scénario d’une cruauté inouïe pour les pensionnaires du Parc des Princes qui a conclu cette première manche entre le PSG et Liverpool. Alors que les Parisiens ont totalement dominé la rencontre de la première à la dernière minute, ce sont bel et bien les joueurs d’Arne Slot qui sont repartis avec la victoire dans ce 1/8e de finale aller de C1 (0-1).

Un succès obtenu malgré seulement deux tirs en quatre-vingt-dix minutes. Et celui de Harvey Elliott à la 87e, entré en jeu quelques instants plus tôt, a été le but de la victoire pour les Reds. La faute, peut-être, à une main trop molle de la part de Gianluigi Donnarumma. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a en tout cas dézingué l’Italien, le comparant à Alisson, auteur d’un match XXL : «celui qui n’est pas fiable, c’est Donnarumma. Il y a une frappe et sa main, c’est une motte de beurre. Alors qu’Alisson a une main de maçon.» L’intéressé appréciera.