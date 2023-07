Le prodige turc Deniz Dilmen a de nombreux grands clubs européens à ses pieds !

La suite après cette publicité

Un génie peut en cacher un autre. Cet été le football turc a connu un moment marquant sur le mercato avec le départ du feu-follet de Fenerbahçe Arda Güler vers le Real Madrid pour 20 millions d’euros. C’est donc tout naturellement que celui qu’on désigne "le Arda Güler des gardiens" est l’objet de grande convoitise. Alors qu’il a fêté ses 18 ans le 5 juin dernier, Deniz Dilmen se présente comme l’étoile montante de son pays à ce poste. International U17 et U18 avec la Turquie, le gaucher s’entraîne avec le groupe professionnel depuis ses 14 ans. Véritable phénomène, il a brillé avec l’équipe U19 d’Istanbul Basakasehir avec qui il a remporté le titre. Passeur décisif en finale contre Galatasaray malgré son poste de gardien de but, il a été décisif en arrêtant le tir d’Ali Turap Bülbül lors de la séance de tirs au but (1-1, 6-5). Il a d’ailleurs été désigné meilleur gardien U19 de Turquie.

Interrogé par Miliyet, son coach Engin Calisir n’avait d’ailleurs pas manqué de valoriser sa pépite : «Deniz a rejoint l’équipe a en montrant son potentiel très jeune. C’est un personnage fort qui peut atteindre une harmonie à plusieurs niveaux avec ses amis. Les arrêts et les interventions qu’il réalise pour eux afin de réussir sont nécessaires. Il y a eu des matches où il ne pouvait pas être avec nous en raison de ses devoirs et de ses responsabilités dans l’équipe première. Quand on a observé ses performances les jours où il était avec nous, il a suffisamment contribué à l’équipe U19 pour nous faire dire qu’il aurait pu être le leader du groupe s’il avait toujours pu venir. Je pense qu’il sera l’un des gardiens indispensables de l’équipe A de Başakşehir et de l’équipe nationale A.»

De nombreux clubs européens déjà sur les rangs

Performants avec les jeunes, Deniz Dilmen l’est tout autant avec l’équipe première. S’il ne compte que 8 apparitions sur les feuilles de matches en compétitions européennes pour 0 apparition, il a enfin débuté en Süper Lig le 3 juin dernier pour l’avant-dernière journée de championnat. Il est devenu par ailleurs le plus jeune gardien à jouer pour le club turc dans son histoire. Contre Adana Demirspor (3-2), il a particulièrement aidé le cinquième du championnat turc à s’imposer avec pas moins de 9 parades dans le match. Il y a notamment repoussé un penalty de l’ancien joueur de Montpellier, Younes Belhanda à l’heure de jeu. Une première rêvée pour lui qui a reçu les éloges des médias turcs, mais aussi de son coach Emre Belözoğlu après la rencontre.

«C’est le meilleur gardien de but de son âge. Il fait partie de notre équipe. C’est un garçon propre. Il doit beaucoup s’améliorer. Il a de précieux frères comme Volkan (Babacan) et Muhammed (Şengezer) avec lui. Ils l’aident également beaucoup. Nous pensons que nous apporterons un gardien de but très important au football turc» a déclaré l’ancien joueur de l’Inter Milan et de l’Atlético de Madrid après la rencontre. Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, de nombreux clubs scrutent sa situation. Selon nos informations, les deux géants turcs de Galatasaray et Fenerbahçe ont formulé des offres, mais Istanbul Basaksehir n’acceptera que des offres venant de l’étranger. Nous pouvons également vous faire part d’offres émanant de Premier League pour le joueur puisque Wolverhampton et Everton sont sur les rangs tout comme Villarreal et l’AC Milan AC. Quatre écuries qui ont déjà apporté des offres à Istanbul Basakasehir pour leur grand talent.