Les premiers pas d’Elyaz Zidane affolent déjà le Betis

Un nom lourd à porter. Pour les quatre fils de Zinedine Zidane, se faire un nom et un prénom dans le milieu du football est une mission très compliquée. L’aîné, Enzo (28 ans) a été celui qui a le plus été comparé à son illustre père. Milieu de terrain comme lui, il a dû grandir et avancer avec les projecteurs braqués sur lui. Passé par le Real Madrid, il n’a pas vraiment réussi à s’imposer au plus haut niveau, lui qui a enchaîné les expériences peu concluantes, notamment à Lausanne, Rodez et Fuenlabrada, son dernier club. Depuis le 20 mai dernier, il n’a plus joué le moindre match, lui qui est sans équipe aujourd’hui. Son frère, Luca (25 ans) fait son bonhomme de chemin à Eibar, où il est gardien titulaire (25 rencontres).

Theo (21 ans), lui, évolue au sein du Real Madrid Castilla (21 matches, 2 buts). Mais le milieu s’entraîne aussi avec l’équipe professionnelle, lui qui a même été convoqué dans le groupe de Carlo Ancelotti cette saison. Il pourrait donc faire ses premiers pas au plus haut niveau au sein de la Casa Blanca. Ce qui ne sera pas le cas de son frère Elyaz (18 ans). Comme ses aînés, le petit dernier de la famille a fait ses classes à la Fabrica. Mais contrairement à eux, il a décidé de quitter son club tôt et donc de ne pas faire comme eux ses débuts dans l’élite avec le Real Madrid. Pourtant, l’an dernier, il avait su conquérir tout le monde au sein de l’écurie madrilène et en Espagne, où beaucoup lui prédisaient un bel avenir.

Le petit dernier a coupé le cordon

Mais en quelques mois, le vent a tourné pour Elyaz Zidane. Peu utilisé avec les U19 par Alvaro Arbeloa, que ce soit en championnat ou en Youth League, le jeune latéral gauche de 18 ans, qui est aussi capable d’évoluer dans l’axe, a pris son destin en main. Le 11 janvier dernier, il a signé jusqu’en juin 2026 au Real Betis Balompié. Mais ce n’était pas pour évoluer avec Nabil Fekir et ses coéquipiers. Du moins pas dans un premier temps. L’idée est qu’il joue avec l’équipe réserve du club andalou en quatrième division espagnole. Le Betis avait des besoins à son poste. Elyaz Zidane va donc jouer et faire ses preuves avec l’équipe B, lui qui sera suivi de près par Manuel Pellegrini.

Présent à Séville depuis un mois, le joueur né en 2005, qui était accompagné par Zinedine Zidane les premiers jours, n’est pas passé inaperçu. Que ce soit dans la presse ou même au sein du club, où des jeunes joueurs ont pris la pose aux côtés de ZZ, le défenseur a vécu des premiers jours animés. Relevo lui a d’ailleurs consacré un long article pour évoquer ses premiers pas en Andalousie. Sous les yeux de son père, il a effectué une entrée en jeu le 18 janvier dernier avec le Betis Deportivo (équipe réserve) face au Cadiz FC Mirandilla (1-1, 1 minute jouée). Mais le média ibérique ajoute qu’il s’est aussi installé au sein de l’équipe de la Division Honor (U18).

Le Betis croit en lui

Sur le terrain, où sa patte gauche, ses qualités techniques et physiques (1m94) sont appréciées, comme en dehors, le natif de Marseille a visiblement fait plutôt bonne impression. Une source présente au club a confié à son sujet : «il est introverti, très réservé, comme on dit que son père l’est. Mais il a été bien accueilli et on voit cette éducation qu’il apporte depuis sa naissance.» Un entraîneur de l’équipe jeune du Betis a, lui, indiqué : «il veut apprendre et il a cette culture gagnante de ceux qui passent par un centre de formation comme le Real Madrid. Vous voyez qu’il doit encore faire plus au poste de défenseur central gauche.»

Dans son nouveau club et dans une nouvelle ville, Elyaz Zidane doit donc évoluer à un autre poste. Ce qu’a déjà fait par le passé le latéral gauche de métier, qui a pris ses quartiers au sein de la résidence du Betis. Timide, il essaye de s’intégrer du mieux possible. «Ce contact quotidien avec plusieurs de ses coéquipiers en dehors des entraînements facilite son intégration. C’est un bon compagnon malgré sa timidité.» Prêt à voler de ses propres ailes, le petit dernier de la fratrie Zidane a choisi de prendre un autre itinéraire et plus de risques que ses aînés pour évoluer au plus haut niveau. L’avenir nous dira si l’international français U19 (6 capes) a eu raison…