Argentine : la semaine chaotique de 4 internationaux

Les évènements de dimanche soir ont fait scandale partout dans le monde. Un triste spectacle qui avait pour origine une défiance des autorités brésiliennes vis à vis des quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre, à savoir Emiliano Martinez et Emiliano Buendia, les deux joueurs d'Aston Villa, et les deux Spurs Gio Lo Celso et Christian Romero. Selon les autorités du pays, les quatre éléments en question auraient menti lors des contrôles sanitaires réalisé à leur entrée sur le territoire et devaient même être déportés, d'où l'intervention d'un agent de l'agence gouvernementale de veille sanitaire dimanche soir, et l'interruption du match.

Si la presse argentine est scandalisée, les joueurs eux sont restés plutôt discrets. Pourtant, ils ont vécu un véritable calvaire, qui est loin d'être terminé. Pour Emiliano Martinez et Emi Buendia par exemple, ils ne joueront pas face à la Bolivie jeudi, mais vont connaître un nouveau périple très long et très fatigant. Libérés par la sélection suite à un accord passé avec leur club avant la trêve, ils se dirigent vers... la Croatie, avec escale à Madrid ! Pourquoi la Croatie ? Car ils devront seulement faire une quarantaine de sept à dix jours dans le pays de l'est européen, avant de pouvoir entrer librement en Angleterre. S'ils étaient revenus directement d'Amérique à Londres/Birmingham, ils auraient dû faire une quarantaine de quatorze jours.

Les deux joueurs de Tottenham vont prendre cher

Un stratagème qui permettra donc aux deux hommes de retrouver leur club un peu plus rapidement. En revanche, pour les deux autres, le retour en Angleterre risque d'être plus compliqué. La direction de Tottenham pense ainsi à sanctionner Lo Celso et Romero, qui n'ont pas respecté la quarantaine obligatoire au Brésil pour les passagers arrivant du Royaume-Uni. L'état-major des Spurs était déjà opposé à leur départ - mais n'a pas eu d'autre choix que de les laisser partir avec leur sélection - et n'a pas apprécié le déroulement des événements.

Une sanction financière est déjà prévue pour les deux joueurs argentins mais aussi pour leur coéquipier colombien Davinson Sanchez, puisque le Daily Mail évoque de « grosses amendes » pour eux à leur retour le week-end prochain. Ils seront aussi, logiquement, indisponibles pour les prochaines rencontres de l'écurie londonienne. Décidemment, cette trêve n'a pas été de tout repos pour les joueurs sud-américains de façon générale...