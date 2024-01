CAN 2023 : Mohamed Bayo envoie la Guinée en quarts à la dernière seconde

Suite des 8es de finale de la CAN 2023 ce dimanche avec la première rencontre entre la Guinée et la Guinée équatoriale. Les deux équipes qui avaient affiché un niveau de jeu intéressant lors des phases de poules rêvaient donc de passer au prochain tour. Les hommes de Kaba Diawara, qui n’avaient jamais gagné un match à élimination directe en CAN, voulaient donc écrire l’histoire. Et l’ancien joueur de Bordeaux misait sur Mohamed Bayo plutôt que Guirassy sur le banc au coup d’envoi de ce match.

En première période, le match avait du mal à s’emballer et se jouait sur un rythme assez calme, un peu trop même pour espérer voir des buts. Les deux équipes s’observaient sans vraiment accélérer dans le dernier geste. Mais la rencontre basculait à l’heure de jeu après le carton rouge de Federico Bikoro après une grosse faute. Une exclusion qui devait à la Guinée de dérouler. Et pourtant… c’est la Guinée équatoriale qui manquait l’occasion d’ouvrir le score. Le meilleur buteur de la CAN Emilio Nsue loupait un penalty (69e) qui aurait pu permettre aux siens de faire un joli braquage. Et finalement, sur la dernière action guinéenne, Mohamed Bayo donnait la victoire à son équipe d’une tête ravageuse (1-0, 90e+8). La Guinée se qualifie pour les quarts de finale et affrontera le vainqueur de Egypte-RDC.