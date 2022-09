OL : Alexandre Lacazette tire la sonnette d'alarme et envoie un message à Peter Bosz

La suite après cette publicité

De retour dans son club formateur pour permettre à l'Olympique Lyonnais de retrouver de sa superbe, Alexandre Lacazette (31 ans) a été convaincant sur le plan personnel (4 buts et 1 passe décisive en 8 matches), mais le classement de l'OL n'est pas à la hauteur des espérances. Avec trois défaites de suite en Championnat, à Lorient (3-1), Monaco (2-1) et face au PSG (0-1), le club rhodanien pointe au 6e rang. Un premier bilan décevant, comme l'a avoué le capitaine lyonnais.

«C'est une mauvaise période, il faut rectifier le titre en regagnant, ce n'est pas normal d'avoir cette série pour progresser. Le problème ? C'est nous, les joueurs. On doit faire beaucoup mieux, être plus efficaces dans les deux surfaces. On doit travailler. On sait qu'il n'y a pas de défaite encourageante, on n'est jamais satisfait de cela, il faut gagner tous les matches. Je ne dirai pas qu'on est trop loin, le Championnat est encore long, on a beaucoup de points à prendre», a-t-il d'abord confié au micro d'OLPlay, ce mardi.

«Le 4-4-2 ? Si l'on rejoue comme cela, je suis pour»

Alors qu'il est encore temps pour que Lyon termine sur le podium avant la fin de saison, d'autant plus qu'il ne jouera pas de Coupe d'Europe cette saison, l'ancien d'Arsenal - qui affirme que sa guérison à la gorge l'a libéré d'un poids - espère tout de même une remobilisation générale rapidement. «Je n'ai pas envie de revivre une saison compliquée, il faut une bonne saison entière. Il faut gagner tous les matches quand on porte le maillot de l'OL et faire carton plein. J'ai confiance et je sais qu'on va mieux faire».

S'il assure ne pas avoir de problèmes avec son entraîneur Peter Bosz, il aimerait tout de même que le Néerlandais retente de jouer en 4-4-2, comme cela a été le cas face au PSG. «J'ai plus de libertés dans le jeu, j'ai apprécié ce rôle, même si j'aurais dû marquer. Si l'on rejoue comme cela, je suis pour. J'ai un joueur devant moi, j'ai moins cette responsabilité de marquer et je peux créer le jeu et me déplacer. Cela me plaît d'être associé avec Moussa Dembélé, il me rappelle Bafé Gomis, à mes débuts». Avec ou sans ce système, l'OL est attendu pour un nouveau déplacement périlleux, à Lens, dimanche soir (20h45).