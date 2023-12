CdM U17 : le gardien allemand raconte son trashtalk contre les Français

Protagoniste de la séance de tirs au but qui a accouché sur une victoire de l’Allemagne face à la France (2-2, 4-3 t.a.b), samedi, en finale de Coupe du Monde U17, le gardien Konstantin Heide a raconté les coulisses de ses arrêts déterminants. Selon lui, son trashtalk a conditionné l’issue de cette séance, où certains joueurs français ont semblé perturbés.

«Je fais du trashtalk lors des tirs au but, et souvent aussi à l’entraînement. Je pense que j’ai énervé quelques joueurs avec ça, a-t-il glissé dans un entretien à BILD. Je suis toujours un peu désolé pour ça mais si ça marche, je le fais. Je n’ai pas travaillé cette séance de tirs au but. Depuis que nous sommes ici, en Indonésie, nous les avons travaillés qu’une seule fois. » C’est toujours mieux que 0.