Brésil : la touchante lettre ouverte de Neymar à Tite

Un joli réconfort. Après l'élimination du Brésil face à la Croatie aux tirs au but dès les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, Tite a acté son départ du banc de la sélection auriverde. « C'est une défaite douloureuse, mais je suis en paix avec moi-même, vraiment. C'est la fin d'un cycle. J'avais déjà pris cette décision il y a plus d'un an et demi. Je ne suis pas une personne hypocrite. Je n'étais pas là pour gagner et après faire un drama pour rester. Ceux qui me connaissent, le savent », expliquait notamment le technicien de 61 ans, qui était en poste depuis le 21 juin 2016 après l'éviction de Dunga. Neymar (30 ans), à froid, lui a rendu un vibrant hommage ce dimanche.

« Avant de nous rencontrer en personne, nous avons joué l'un contre l'autre de nombreuses fois et je peux vous dire que... Je vous ai trouvé très ennuyeux ! Parce que vous avez mis en place une équipe pour me marquer, vous avez tout fait pour me battre et vous avez même dit du mal de ma personne. Mais le destin est drôle, n'est-ce pas ? Il vous a mis comme coach et moi comme votre numéro 10. Je vous connaissais en tant que coach et je savais déjà que vous étiez très bon mais en tant que personne vous êtes BIEN MEILLEUR ! Vous me connaissiez et vous saviez qui je suis et c'est ce qui compte pour moi... Je viens ici ouvertement pour vous remercier pour tout, tous les enseignements que vous nous avez donnés... et il y en a eu tellement. Vous serez toujours l'un des meilleurs coachs que j'ai eu ou que j'aurai, je vous exalterai toujours. Nous avons eu de beaux moments mais nous avons aussi eu des moments qui nous ont fait beaucoup de mal et ce dernier nous fera mal pendant longtemps. Vous avez mérité d'être couronné par cette coupe, nous l'avons tous mérité pour tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons abandonné pour essayer de réaliser notre plus grand rêve. Mais Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi, patience. Dieu nous a donné TOUT ! Merci professeur Tite, pour tout l'apprentissage... et s'il y a une phrase que je n'oublierai jamais c'est "MENTALEMENT FORT" et nous devons être TRÈS FORTS en ce moment ! Un gros câlin et MERCI », a ainsi écrit la star brésilienne du PSG à travers une lettre ouverte publiée sur son compte Instagram.