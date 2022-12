Monza : Silvio Berlusconi promet un bus rempli de prostituées à ses joueurs

La suite après cette publicité

Habitué des polémiques, Silvio Berlusconi n'a pas sa langue dans sa poche comme il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Déjà à l'époque du grand Milan, son nom était souvent associé à des propos sulfureux et il l'a encore démontré dernièrement. L'homme politique italien et actuel président de Monza s'est exprimé, à l’occasion du dîner de Noël, en compagnie des dirigeants et des joueurs de Monza et il a confié toute sa satisfaction pour le parcours réalisé jusqu'à maintenant. L'homme de 86 ans en a profité pour motiver ses troupes, à sa façon dira-t-on.

«Nous avons trouvé un nouvel entraîneur, l'entraîneur de notre équipe Primavera, qui est bon, gentil, aimable et capable de stimuler nos garçons. J'ai alors mis une assurance supplémentaire parce que j'ai dit aux garçons : maintenant la Juve, le Milan, etc. arrivent et si vous gagnez contre une de ces grandes équipes, j'enverrai un bus plein de prostituées» a notamment déclaré Il Cavaliere. Une manière bien à lui de motiver ses joueurs. La vidéo de sa déclaration a d'ailleurs déjà fait le tour du web. Une chose est sûre Silvio a fait du Berlusconi.