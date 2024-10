Sergio Ramos ne reviendra pas au Real Madrid

Avec l’absence de David Alaba et la grave blessure de Dani Carvajal, les options dans le secteur défensif du Real Madrid s’amoindrissent de plus en plus. Ces derniers jours, la presse espagnole évoquait de potentiels renforts lors du prochain mercato hivernal. Pourtant, le club merengue pourrait enregistrer l’arrivée d’un joueur libre, dès maintenant. Et pas n’importe qui : Sergio Ramos. L’ancien capitaine du club merengue est libre de signer dans le club de son choix depuis la fin de sa seconde expérience à Séville, en juin.

Mais visiblement, le Real n’est pas enclin à le rapatrier, lui qui avait quitté le club gratuitement en 2021 et rejoint le PSG. D’après Marca, Ramos ne rentre pas dans la politique du club présidé par Florentino Pérez, à la vue de son âge avancé (37 ans). Le club se focalise sur des pistes plus jeunes, comme celle menant à Castello Lukeba du RB Leipzig ou à Jorrel Hato de l’Ajax Amsterdam.