Al Nassr : Talisca fait une grande annonce pour son avenir

Après l’EC Bahia, Benfica ou encore une pige à Guangzhou, Talisca avait débuté son aventure en Arabie saoudite sur les chapeaux de roue. Depuis son arrivée à Al Nassr, le Brésilien s’est mué en véritable star du championnat. À l’image de sa saison dernière, où il avait inscrit 20 buts en 23 rencontres de Saudi Pro League. Mais dernièrement, plusieurs rumeurs laissent transparaître que Talisca pouvait quitter Al Nassr cet été pour des raisons pour le moins contraignantes. Le club saoudien pouvait selon Sport, être sacrifié pour permettre à Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana, Marcelo Brozovic et Alex Telles de participer aux rencontres de championnat (8 joueurs étrangers autorisés) et de Ligue des champions asiatique (5 joueurs étrangers autorisés). Talisca a mis les choses au point sur X (ancien Twitter).

«Vous les fans d’Al Nassr, vous qui aimez ce club, arrêtez de soutenir les fake news. J’ai renouvelé jusqu’en 2026, il n’y a aucune raison pour que je quitte le club. Je ne négocie avec personne, le club n’a aucune intention de me faire partir, parce qu’il n’y a aucune raison. Et les chiffres ne mentent pas. Je suis heureux ici, je ne veux aller nulle part, j’ai une belle histoire avec ce club, quand je suis arrivé au club j’y suis allé malgré toutes les difficultés, ne l’oubliez pas non plus, je ne vais nulle part, je n’ai pas l’intention de partir d’ici, je suis heureux dans ce pays avec ma famille ! !! On est ensemble. Je vous aime. Supportons l’équipe demain au stade, c’est le plus important», déclare Talisca sur le réseau social X. De quoi mettre fin aux rumeurs.