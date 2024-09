Atlético-Real Madrid : Diego Simeone veut la tête de Thibaut Courtois !

Hier soir, l’Atlético et le Real Madrid se sont affrontés lors du fameux derby de Madrid (1-1). Une rencontre toujours particulière pour Thibaut Courtois, qui a porté les couleurs des Colchoneros entre 2011 et 2014. Mais depuis l’été 2018, l’international belge a rejoint le club rival, le Real Madrid. Un choix que les fans de l’Atléti ne lui ont jamais pardonné. La plaque à son nom aux abords du Civitas Metropolitano est régulièrement dégradée. Et cela a encore été le cas après le match d’hier soir. Une rencontre qui a été interrompue une dizaine de minutes après des jets de projectiles à destination de Courtois, après le but des Merengues. Des incidents qui ont fait réagir la presse espagnole mais aussi les principaux acteurs de la rencontre, très agacés après ces incidents.

C’était le cas de Diego Simeone. «Nous devons tous aider. Les gens qui ont lancé ces briquets, comme cela s’est produit au Bernabéu lorsque Courtois était notre joueur et a reçu un briquet à la tête, ce n’est pas bien. Mais nous, les protagonistes, n’aidons probablement pas non plus lorsque nous sous-estimons les gens, les accablons, les provoquons et les mettons en colère. Les gens n’ont pas d’autre moyen de le faire, dans le mauvais sens, ce qui n’est pas juste, mais nous devons aussi essayer de nous calmer, de comprendre les situations dans lesquelles on peut célébrer le but, pas en regardant les tribunes, les chambrer, faire un geste comme ça… parce que les gens se mettent en colère. Bien sûr, cela n’est pas justifié, mais la justification initiale ne l’est pas non plus, car sinon nous sommes toujours une victime.»

Puis, l’Argentin a indiqué que les fauteurs de trouble devront être sanctionnés. «Concernant les personnes qui ont commis ces incidents, le club devra prendre une décision. Nous n’avons pas besoin de ces gens dans les tribunes, nous avons besoin de supporters qui nous soutiennent, nous accompagnent, pensent au club… En tant que protagonistes, nous devons agir pour qu’ils ne le fassent pas. Cela arrive parce que les gens réagissent pour quelque chose. Cela ne se justifie pas, mais on peut aussi punir ceux qui provoquent les gens. Soyons prudents avec ce que nous générons, et je m’inclus. Pour moi, il faut sanctionner celui qui provoque. Nous punissons celui qui lance le briquet et ils punissent aussi ceux qui provoquent.»

Le Belge est clairement visé par son ancien entraîneur, qui estime donc qu’il a provoqué les fans de l’Atlético. «Cela lui est arrivé au Bernabéu quand un briquet lui a frappé la tête alors qu’il jouait encore pour l’Atlético de Madrid. Cela ne devrait pas arriver. Les clubs doivent veiller à ce que cela n’arrive pas, mais faites attention à nous qui devenons des victimes. Pourquoi ? Parce que si nous chargeons, il peut y avoir une réaction, et nous ne pouvons pas provoquer, que ce soit Simeone, Courtois, Vinicius, Messi ou Griezmann.» Thibaut Courtois, qui s’est blessé hier soir, ne risque pas d’apprécier les déclarations d’El Cholo. Sa réponse risque d’être piquante, connaissant le personnage.