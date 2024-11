Serie A : la Lazio l’emporte face à Cagliari et vise le podium

La Lazio s’offre une belle cinquième place. Opposé ce soir à Cagliari, les hommes de Marco Baroni se sont imposé difficilement 2 buts à 1. Dès la 3e minute de jeu, Boulaye Dia a trompé le gardien adverse d’une superbe frappe dans la droite du but (3e, 1-0), ouvrant ainsi le score pour son équipe. En grande forme, le joueur a déjà été l’auteur de 8 buts et de 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, cette saison. Cependant peu avant la fin de la première mi-temps, Zito Luvumbo réussi à recoller au tableau d’affichage (41e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lazio 22 11 +10 7 1 3 24 14 16 Cagliari 9 11 -10 2 3 6 9 19

En seconde période, Mattia Zaccagni a remis son équipe dans la course. Sur penalty, l’attaquant romain a placé un beau ballon dans le but et a trompé Simone Scuffet. Cette précieuse victoire permet à la formation Biancocelesti de s’accrocher à la 5e place, avec 22 points, à égalité avec l’Atalanta (3e) et la Fiorentina (4e), et devant la Juventus (6e). De son côté, Cagliari pointe à la 16e place avec 9 points.