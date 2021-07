Esteban Granero raccroche les crampons

Passé par le Real Madrid, Getafe, la Real Sociedad ou plus récemment Marbella (Segunda División B), Esteban Granero a annoncé sur ses propres réseaux sa retraite du football. Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2011, il réalisera le doublé Championnat-Supercoupe d'Espagne en 2012, ce qui rend son passage chez les Merengues comme le plus marquant de sa carrière. Au total, le milieu de terrain, désormais âgé de 34 ans, aura participé à 436 matches professionnels pour un bilan de 34 buts et 32 passes décisives. Sous une légende remplie d'émotions « rien n’est triste jusqu’à ce que ce soit terminé. Alors tout l'est », le natif de Madrid a posté une longue lettre de remerciements où il reconnait le privilège d'avoir pu exercer ce métier de footballeur.

« Quelle fierté d’avoir été l’un d’entre vous! Le retrait est la mort du footballeur. Mais, pour paraphraser Richard Dawkins : nous allons tous mourir un jour, et nous en avons de la chance. La plupart des gens ne vont jamais mourir parce qu’ils ne naîtront jamais. Le potentiel de personnes qui auraient pu être ici à notre place, mais qui ne seront jamais chaussures aux pieds dans un stade, sont plus nombreux que les grains de sable du Sahara », peut-on ainsi lire sur son compte Twitter.