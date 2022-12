Manchester City cherche à agrandir l'Etihad Stadium

La suite après cette publicité

Avec une capacité actuelle de 53 400 places, l'actuel dauphin de Premier League cherche encore à agrandir l'Etihad Stadium (après 2015) pour avoir une enceinte à plus de 60 000 places, comme le rapporte The Guardian. L'idée serait d'étendre la tribune Nord avec une nouvelle boutique, un musée ainsi qu'un hôtel. Une zone serait également élargie avec de nouveaux espaces de ventes de nourriture et de boissons. Ce serait une bonne nouvelle afin de se rapprocher de ses concurrents comme Manchester United, Arsenal... en termes de capacité.

C'est bien engagé puisque la ville à la permission d'effectuer ces élargissements. City a déclaré qu'il « entreprenait des études de faisabilité afin de développer une expérience de qualité pour les fans et une destination de divertissement et de loisirs tout au long de l'année à l'Etihad Stadium. Les fans et la communauté sont invités à partager leurs points de vue initiaux, y compris ce qu'ils aimeraient voir à l'Etihad Stadium à l'avenir, ou toute question qu'ils voudraient que le club aborde, avant les consultations officielles au début de 2023. »