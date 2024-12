Serie A : Naples renverse l’Udinese et maintient la pression sur l’Atalanta

Suite de la 16e journée de Serie A. Sur la pelouse du Stade Friuli, l’Udinese recevait le Napoli d’Antonio Conte. Et le match a rapidement tourné en faveur des locaux. Après une première tentative infructueuse en début de match (13e), Florian Thauvin avait l’occasion de se racheter quelques minutes plus tard. À la suite d’une faute de main de Stanislav Lobotka, Thauvin a frappé le pénalty, mais a raté sa première chance. L’ancien Marseillais, qui après son tir manqué, a renvoyé finalement le ballon dans les filets napolitains (22e, 1-0). Le Français s’est ainsi offert son quatrième but en championnat.

Au retour des vestiaires cependant, Naples a repris le match en main. Romelu Lukaku (50e, 1-1) est d’abord venu égaliser avant que Lautaro Giannetti vienne inscrire un but contre son camp (77e, 1-2). Après une belle action, Frank Zambo Anguissa est finalement venu alourdir le score (81e, 1-3). Grâce à ce succès, la formation napolitaine conserve sa seconde place au classement de Serie A avec 35 points, à deux points seulement de l’Atalanta, leader. De son côté, l’Udinese pointe à la 9e place.