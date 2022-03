L'Ukraine espère un report de son match de barrage

Avec la guerre qui fait rage en Ukraine, le football est devenu secondaire pour les joueurs de l'équipe nationale ukrainienne. Cependant la sélection a réussi à se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde et doit défier l'Ecosse à Hampden Park à Glasgow le 24 mars prochain. Ainsi la Fédération de Football du pays aurait demandé à la FIFA un report de sa demi-finale de barrage selon la BBC.

L'instance qui dirige le football mondial a dit tout faire pour «trouver une solution appropriée. La Fifa exprime sa plus profonde solidarité à toutes les personnes touchées par ce qui se passe en Ukraine. Une autre mise à jour sera fournie en temps voulu.» Le report n'est donc pas exclu par la FIFA; il ne l'est pas non plus par l'Ecosse, puisque Rod Petrie, le Président de la Fédération écossaise a déclaré : «le football est sans importance au milieu des conflits.» La finale de barrage, face au vainqueur de Pays de Galles-Autriche, est prévue le 29 mars, puis le tirage de la CDM le 1er avril.