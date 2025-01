Premier League : Liverpool se casse les dents sur Nottingham Forest

Cette vingt-et-unième journée de Premier League nous offrait un choc au sommet. Liverpool, leader en solitaire du championnat anglais avec six points d’avance et un match de moins que son dauphin Arsenal, se déplaçait sur la pelouse de Nottingham Forest, surprenant troisième au classement au coup d’envoi de la partie. L’écurie entraînée par Nuno Espirito Santo arrivait sur une série de six victoires toutes compétitions confondues, et surprend tout le monde en Angleterre cette saison. Pour ce match, le coach portugais comptait notamment sur sa référence, Chris Wood, accompagné de Callum Hudson-Odoi et Anthony Elanga, alors qu’Arne Slot misait sur Gakpo, Mo Salah et Luis Diaz pour dynamiter la défense de Forest.

Seulement, ça commençait bien mal pour les Reds, vite cueillis à froid. Après quelques minutes assez disputées, l’équipe locale ouvrait ainsi le score. Chris Wood signait ainsi son treizième but de la saison en Premier League, avec une frappe bien placée poteau opposé suite à un caviar d’Elanga, qui l’avait parfaitement lancé dans le dos de la défense (1-0, 8e). Derrière, les Liverpuldiens prenaient le contrôle du match, mais peinaient à réagir, avec une grosse possession mais pas d’occasions à se mettre sous la dent. Les joueurs offensifs des Reds commettaient même beaucoup d’erreurs, et Diaz et Salah, diaboliquement bons ces dernières semaines, étaient effacés et bien muselés par leurs vis-à-vis du soir.

Sels a dégoûté Liverpool

La deuxième période démarrait sur un rythme assez similaire : assez morne, avec des interruptions régulières, et peu de spectacle. Le chrono défilait, et forcément, Forest commençait à adopter une attitude de plus en plus défensive, alors que la tension montait sur le terrain. A l’heure de jeu, Liverpool n’avait toujours pas cadré la moindre frappe ; du jamais vu pour les Reds cette saison. Sur un corner botté par Tsimikas, Diogo Jota était plutôt esseulé et plaçait une tête croisée parfaite pour égaliser dans un registre qui n’est pas le sien pourtant (1-1, 66e).

De quoi relancer un peu Liverpool, qui commençait à montrer plus de mordant et commençait à multiplier les assauts. Le Portugais tentait d’ailleurs de s’offrir un doublé, mais Matz Sels intervenait bien (69e). Le portier belge récidivait, toujours devant Jota (77e), alors que ça devenait de plus en plus chaud dans sa surface. Nottingham résistait tant bien que mal grâce aux petits exploits de son gardien, qui sortait un nouvel arrêt sur un enroulé de Salah (88e), tout comme il était bien vigilant sur ce tir croisé de Gakpo (90e+3). Et le score n’a plus bougé. Ce point du nul permet tout de même aux Reds de prendre sept points d’avance sur Arsenal, alors que Forest dépasse les Gunners, qui ont un match en moins, et est donc désormais deuxième.