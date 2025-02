Cristiano Ronaldo balance sur sa relation avec Lionel Messi

Toujours opposés et au cœur de la plus grosse rivalité individuelle de l’histoire, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’entendent plutôt bien. Dans un entretien accordé à La Sexta, la star portugaise a confié bien s’entendre avec son homologue argentin.

« Je n’ai jamais eu de mauvaise relation avec Messi ,au contraire, on s’est toujours bien entendu. Il m’a toujours bien traité, je défendais mon club et ma sélection, lui aussi, il y avait une lutte saine, comme Senna et Prost, on se motivait mutuellement. C’est difficile qu’on retrouve un tel duel à l’avenir, mais je l’espère », a expliqué l’attaquant. C’est plutôt clair.