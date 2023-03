PSG : Galtier veut continuer avec une défense à trois

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué le système à trois défenseurs avant d’accueillir le FC Nantes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Une option tactique intéressante que l’ancien coach de l’OGC Nice compte bien faire perdurer dans les semaines à venir.

«Je suis satisfait comme les joueurs le sont de la prestation face à l’OM. C’est un système mis en place dès la préparation au Japon. On ne peut pas dire qu’on a fait de grands matchs ces derniers temps. Même si Kimpembe est absent, on va insister dans ce système. On a des joueurs capables de jouer à trois, comme El Chadaille Bitshiabu. Je pense qu’on va continuer dans ce système.» Le message est clair.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 60 25 19 3 3 62 23 39 13 Nantes 28 25 6 10 9 25 30 -5

