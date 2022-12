Barça : Ronald Koeman encense Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Ronald Koeman a eu Frenkie De Jong (25 ans) sous ses ordres pendant un peu plus d'une saison au FC Barcelone durant son mandant. Qui de mieux pour parler du milieu de terrain, de plus, ils sont tous les deux néerlandais. L'ancien pensionnaire de l'Ajax a vécu des périodes compliquées car un départ semblait inéluctable. De Jong est finalement resté, avec désormais beaucoup de temps de jeu sous la houlette de Xavi. Il a même inscrit deux buts et délivré une passe décisive en Liga cette saison.

« Depuis l'été dernier, Frenkie a dominé la situation. Il a toujours été calme, il n'a jamais rien dit sur le fait que Barcelone voulait le vendre ou pas. Il s'est concentré sur son football. Au fil du temps, il est devenu un titulaire. C'est un joueur d'avenir pour Barcelone. Et vous n'avez jamais à vendre vos meilleurs joueurs comme l'est Frenkie. Je suis sûr qu'il n'aimait pas la situation dans laquelle il se trouvait, mais nous n'avons pas vu un joueur différent non plus. Il a toujours respecté le club et a donné le meilleur de lui-même », a déclaré le technicien de 55 ans dans les colonnes de Marca.