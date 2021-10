Équipe de France : Florence Hardouin écartée

Directrice générale de la FFF depuis 2013, Florence Hardouin a été écartée à la suite de l’élimination des Bleus lors de l’Euro 2020. Elle suivait l’équipe de France depuis le Mondial 2014 et était présente en Russie en 2018. Il lui est notamment reproché le choix du terrain d'entraînement et la facture de l'hôtel non utilisé par la sélection, une décision prise « à trois » avec Noël Le Graët et Didier Deschamps, comme elle le rappelle à L’Équipe.

Une dizaine de jours après l’élimination, il a été décidé qu’elle n’accompagnerait plus les Bleus. Un choix que le président de la FFF justifie par le fait que « pour diriger, il faut être bien dans sa peau. Tous ces petits conflits ont touché Florence plus que je ne l'imaginais. Elle ne méritait pas ça. Je pouvais aussi lui dire de partir, ça aurait été tellement facile. Mais je n'envisage pas d'avoir un autre DG pour finir mon mandat », rapporte L'Équipe.