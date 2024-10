Argentine : l’énorme colère de Lionel Messi

Championne du monde en titre, l’Argentine espère accrocher une nouvelle étoile sur son maillot dans deux ans lors de la Coupe du monde 2026. Avant d’en arriver-là, l’Albiceleste a encore du pain sur la planche. Ce jeudi soir, la sélection entraînée par Lionel Scaloni a d’ailleurs affronté le Venezuela lors d’une rencontre dans le cadre des éliminatoires au prochain Mondial. Mais avant le coup d’envoi du match, plusieurs polémiques entouraient ce choc. En effet, les Argentins, qui étaient en Floride, étaient sous la menace de l’ouragan Milton. Voyager entre les États-Unis et le Venezuela était donc très compliqué. Mais les champions du monde 2022 sont finalement arrivés à bon port.

Hier soir, ils ont donc joué à l’Estadio Monumental de Maturín et n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Pourtant, tout avait bien commencé après l’ouverture du score de Nicolas Otamendi à la 13e minute de jeu (0-1). Mais le Venezuela est parvenu à égaliser à la 65e minute grâce à un but signé Salomon Rondon (1-1). Après sa défaite face à la Colombie le mois dernier, l’Argentine a donc enchaîné avec une nouvelle contre-performance. Mais au-delà du résultat, les coéquipiers de Julián Álvarez sont très agacés puisqu’ils ont joué dans de très mauvaises conditions. Ils s’étaient d’ailleurs agacés avant la rencontre, qu’ils avaient menacé de ne pas jouer.

Messi et Scaloni sont agacés

Mais le match s’est finalement bien tenu et les deux sélections ont joué sur un terrain qui ressemblait plus à une piscine qu’à un terrain de foot, puisqu’il était totalement gorgé d’eau. Après la rencontre, Lionel Messi était remonté. « C’était un match très difficile, très serré et moche. Malheureusement, nous devons nous adapter à ces circonstances. Je pense que ce n’est pas une bonne chose, mais c’est ce que nous devons faire et malheureusement, nous n’avons pas pu prendre les trois points […] Nous n’avons pas pu faire deux passes de suite. En seconde période un peu plus, mais c’est difficile de jouer comme ça. Nous avons dû jouer un match auquel nous n’avions pas été préparés. »

Lionel Scaloni a également pesté contre les conditions dans lesquelles s’est déroulée la partie. « Il n’y a qu’une seule lecture : le match ne remplissait pas les conditions pour être joué, du moins aujourd’hui. C’est clair. Après, la décision a été prise par l’arbitre et c’est tout. Il est évident que les conditions, notamment pour le spectacle… Je ne veux pas parler beaucoup plus, mais nous n’avons pas pu jouer. C’était jeudi, ça aurait pu se jouer demain, j’imagine. Quand le match ne peut pas être joué, il ne peut pas être joué. Celui qui décide, c’est l’arbitre. Je suis allé lui parler et il m’a promis que si le ballon ne roulait pas, il arrêterait le jeu. Et le ballon ne roulait pas. » Mais le match est allé jusqu’à son terme et l’Argentine, première de la zone AmSud, n’a pris qu’un seul point.