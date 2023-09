Mercato : le jour le plus long

Parti de l’Olympique Lyonnais à seulement 20 ans, Bradley Barcola a signé au Paris Saint-Germain contre 50 M€ (bonus compris). Interrogé sur le site du PSG, le jeune ailier a expliqué son choix. «C’est un club qui a beaucoup d’ambition, et ça donne forcément envie. C’est un club qui joue de grandes compétitions, qui gagne souvent le championnat. Et comme j’aime gagner, ça m’a motivé. J’ai toujours su que c’était une grande équipe. J’ai toujours été impressionné de jouer contre eux et même de regarder leurs matches. Donc quand j’ai eu cette opportunité de les rejoindre, j’ai saisi ma chance. »