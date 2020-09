Liverpool-Leeds : les compos probables

La suite après cette publicité

La Premier League est de retour, ce samedi ! L'occasion pour les deux champions, Liverpool (Premier League) et Leeds United (Championship) de lancer les hostilités à 18h30. L'occasion également d'assister à la première de Marcelo Bielsa en sur un banc de Premier League.

Côté Liverpool, Jürgen Klopp devrait aligner son 4-3-3 habituel. Alisson prendra place dans les buts, derrière une défense à 4 composée de Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joe Gomez et d'Andrew Robertson. Au milieu, James Milner prendra place aux côtés de Fabinho et de Georginio Wijnaldum. Devant, le trio magique des Reds Salah-Mané-Firmino devrait être titularisé, afin de lancer la saison du champion en titre.

Marcelo Bielsa devrait lui composer un 4-3-3 où le jeune Français, Illan Meslier gardera les cages du promu. En défense, Ayling, Cooper, Koch et Dallas devraient être titularisés. Au milieu, Hernandez, Klich et Phillips seront en charge d'alimenter Helder Costa, Jack Harrison et la nouvelle recrue phare du nord de l'Angleterre, l'espagnol Rodrigo Moreno.