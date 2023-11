SPL : Al-Hilal colle 9 buts à Al-Hazem avec un triplé de Malcom

Dans le cadre de la 14e journée de Saudi Pro League, Al-Hilal, leader du championnat, se déplaçait sur la pelouse d’Al-Hazem, lanterne rouge. Un choc des extrêmes débouchant logiquement sur un festival offensif des visiteurs. Après des réalisations signées Aleksandar Mitrovic (14e), Mohamed Kanno (32e) et Mohammed Al Qahtani (43e) au cours du premier acte, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly s’envolaient définitivement au retour des vestiaires.

Malcom s’offrait un triplé (52e, 55e, 85e) alors que Saleh Al Shehri (79e) et Mohammed Al Burayk (81e) participaient également à la fête. Dans les dernières secondes, Sergej Milinkovic-Savic ajoutait une nouvelle réalisation pour parachever un véritable récital (9-0). Au classement, Al-Hilal conforte son fauteuil de leader et enfonce un peu plus son adversaire du jour.