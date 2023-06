Lille condamne des épisodes de harcèlement à l’encontre de supportrices

Nouvel épisode de harcèlement en Ligue 1. Alors que des femmes fans du RC Lens ont témoigné dans la Voix du Nord il y a quelques jours, c’est autour des supportrices du LOSC de prendre la parole à propos de ce sujet délicat. Encore une fois dans les colonnes du quotidien nordiste, celles-ci dénoncent un harcèlement en ligne, certaines ayant reçu des messages offensants sur les réseaux sociaux. La direction des Dogues s’est exprimée officiellement dans un communiqué publié ce vendredi soir.

« Le LOSC condamne fermement ces agissements et regrette l’absence de modération des plateformes tierces face à ces comportements toxiques. Le Club adresse tout son soutien aux victimes de ce cyberharcèlement et invite les personnes harcelées à informer les autorités compétentes. Le Club prendra alors toutes les mesures nécessaires et les décisions qui s’imposent pour combattre ces comportements inadmissibles. »

