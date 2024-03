Brest, Blackpool : l’éternel espoir Karamoko Dembélé est enfin en train d’exploser !

Vivre avec le statut de pépite en devenir du football mondial est loin d’être la chose la plus aisée et Karamoko Dembélé est bien placé pour en parler. À seulement treize ans, l’ailier droit né à Londres figurait au sein de l’effectif U20 du Celtic Glasgow et offrait une lutte entre l’Écosse et l’Angleterre pour s’adjuger ses services. Huit ans plus tard, la situation est bien différente pour le joueur d’1m67 dont le profil assez atypique l’a freiné à atteindre la plénitude de ses capacités. Le bilan en tout cas est assez saisissant avec seulement 10 apparitions (1 but) entre 2018 et 2022 avec les Bhoys. Libre de tout contrat, il avait signé à Brest à l’été 2022 où l’aventure n’a pas été plus concluante avec 18 matches disputés, mais seulement 252 minutes de jeu soit une moyenne de 14 minutes par rencontre. Trop peu utilisé par Éric Roy et face à une concurrence féroce, il a été envoyé à la fin du mercato estival en prêt à Blackpool en League One (3e division anglaise) et ce choix se montre payant.

Avec l’actuel huitième du championnat (à quatre points de Stevenage qui est barragiste), Karamoko Dembélé a enfin lancé son aventure professionnelle, lui qui réalise son premier exercice complet en tant que titulaire. Débarqué comme ailier droit et parfois testé en tant qu’avant-centre, Karamoko Dembélé avait du mal à trouver ses sensations en début de saison et c’est progressivement à partir du mois d’octobre qu’il a trouvé sa place dans l’équipe et s’est fixé dans un nouveau rôle avec les Tangerines. Placé au cœur du jeu dans un 3-5-2, il évolue en tant que milieu de terrain offensif désormais et parfois même un peu plus bas. Une sacrée évolution pour lui qui a vite pris ses marques et n’en a pas oublié ses facultés à être décisif. Alors qu’il n’avait pas marqué depuis le 12 mai 2021, il a mis fin à une très longue disette le 7 octobre dernier en trouvant le chemin des filets contre Charlton (2-2).

Karamoko Dembélé cartonne à Blackpool

Depuis, les buts et les passes décisives rythment son quotidien lui qui compte 7 réalisations et 12 offrandes en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Deuxième meilleur buteur de son équipe et meilleur passeur, Karamoko Dembélé est incontournable dans le jeu de Blackpool et a su mettre tout le monde d’accord à son sujet. Certain de son talent, son coach Neil Critchley entend néanmoins faire attention à sa gestion physique : «c’est fantastique de travailler avec lui. C’est sa première vraie saison où il joue quatre-vingt-dix minutes du samedi au mardi. Il a joué plus de minutes qu’il n’en a jamais joué dans toute sa carrière. Il faut aussi gérer cela, il serait irréaliste pour lui de jouer chaque minute de chaque match même si nous voulons qu’il soit sur le terrain et qu’il contribue. Il faut aussi le gérer un peu parce que c’est un garçon brillant. Il a été fantastique pour nous et j’espère qu’il jouera un grand rôle dans ce que nous voulons faire d’ici la fin de la saison. Il veut apprendre et nous adorons l’avoir.»

Le technicien anglais de 45 ans entend évidemment le conserver pour la saison prochaine, mais Karamoko Dembélé est pour le moment toujours un joueur de Brest où son bail se termine en juin 2026 et à la fin de son prêt, il est censé retourner en Bretagne. «Nous voulons évidemment garder les bons joueurs et les amener au club. Kaddy est évidemment l’un d’entre eux, mais ce n’est pas toujours nous et ce que nous voulons, les joueurs et les agents ont aussi leurs pensées et leurs idées. Il va sans dire que si nous le pouvions, c’est le type de joueur que nous aimerions avoir. C’est un footballeur brillant, j’adore le regarder jouer. Il est excitant, il apporte quelque chose de différent dans cette ligue. Il est vraiment courageux, il amène le ballon dans n’importe quelle zone du terrain. Il a un vrai courage. C’est un garçon adorable et c’est formidable de travailler avec» a poursuivi Neil Critchley. Relancé suite à son retour au Royaume-Uni, Karamoko Dembélé entend désormais prouver qu’il peut être plus qu’un éternel espoir. Sa saison 2023/2024 rebat totalement les cartes de son destin footballistique.