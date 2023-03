Paris sportifs : Nos pronostics et 10 € de freebets pour le Clasico Real-Barça !

Vous avez aimé le Classique français OM-PSG dimanche soir ? Alors vous adorerez le Clasico Real-Madrid-FC Barcelone qui se joue ce jeudi à 21 heures. Le contexte ? Une demi-finale aller de Coupe du Roi, avec la perspective de se qualifier en finale et d’aller chercher un titre supplémentaire. Et aussi la possibilité de prendre un avantage psychologique sur son adversaire en vue de la fin de saison en Liga.

Car en Liga, le Barça domine, avec 7 points d’avance. Mais il connait un passage à vide, entre l’élimination de la Ligue Europa par Manchester United et une défaite étonnante à Almeria en championnat. Cela va un peu mieux côté Real Madrid, malgré le match nul contre l’Atlético de Madrid le week-end dernier. Ce nouveau duel entre les deux rivaux, déjà le troisième cette saison (1 victoire chacun), promet donc beaucoup de spectacle.

Victoire du Real Madrid (cote à 1,96)

Toujours difficile de pronostiquer un tel match entre deux équipes de valeur équivalente. Mais la balance penche en faveur du Real Madrid selon nous. D’abord, c’est à domicile, au stade Santiago Bernabeu, et les Merengues l’avaient emporté 3-1 en Liga cette saison dans leur antre. Ensuite, ils sont dans une meilleure dynamique, avec un succès de prestige à Liverpool en Ligue des Champions. Enfin, ils affrontent un Barça démuni, sans Lewandowski, Pedri ni Dembélé.

But de Karim Benzema (cote à 1,90)

Avec 4 buts lors de ses 3 dernières apparitions, Karim Benzema est en grande forme. Tant pis s’il n’a pas récupéré le prix The Best, l’attaquant français sera déterminé à briller face au rival catalan. Il avait d’ailleurs lancé le succès des siens en Liga le 16 octobre dernier en ouvrant la marque. On l’imagine bien récidiver en Coupe du Roi.

Score exact 3-1 en faveur du Real Madrid (cote à 13,50)

Pour les plus audacieux d’entre vous, ceux qui aiment trouver le score exact d’une rencontre, et on vous comprend, on table sur un succès 3-1 du Real Madrid. Un score qui reflète la forme du moment, et qui laisserait en vie le FC Barcelone avant le match retour, prévu le 5 avril prochain au Camp Nou.

