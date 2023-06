PSG : Lionel Messi a donné un de ses trophées à Neymar

Au cours de sa carrière, Lionel Messi a pu collectionner les trophées sur son armoire. Tellement de titres collectifs et personnels, que le génie argentin a le luxe d’en donner à ses coéquipiers. Et notamment à Neymar dernièrement. Alors que le champion du monde 2022 avait reçu début juin dernier un prix spécial des mains du président Nasser Al-Khelaïfi, la Pulga a décidé de ne pas le garder en le donnant au Brésilien.

Le numéro 10 du PSG a ensuite décidé de mettre le trophée à une vente aux enchères organisée par lui-même au profit de son Institut, qui vient spécialement en aide aux enfants défavorisés. Et c’est le streamer brésilien Casimiro, qui a déboursé pas moins de 825.000 reals, soit environ 158.000 euros, pour mettre la main sur l’objet. Un geste pour la bonne cause donc de la part de Messi.

O Cazé acabou de arrematar o troféu do Messi e um jantar com a Deborah Secco no leilão do Instituto Neymar Jr por 825 MIL REAIS

Ele gastou quase 1 milhão de reais, vem aí a live de 24 horas pic.twitter.com/BYd5iG2YQy