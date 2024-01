Liga : Villarreal crucifie le Barça au terme d’un match complétement dingue

Au sortir du match nul entre la Real Sociedad et le Rayo Vallecano et dans le prolongement de la victoire étriquée du Real Madrid face à Las Palmas, la 22e journée de Liga nous offrait une affiche alléchante entre le FC Barcelone et Villarreal au stade de Montjuïc, ce samedi. Troisième et quelque peu distancé dans la course au titre, le Barça espérait surtout laver l’affront subi lors des quarts de finale de la Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao pour relancer la machine. D’autant que les hommes de Xavi croisaient le fer avec une équipe de Villarreal en proie aux doutes depuis de nombreux mois. Avec des performances en berne, le Sous-marin jaune a certes mis un terme à une série de trois défaites de rang en concédant le nul face à Majorque lors de la journée précédente, mais demeure dangereusement à portée de tir de la zone rouge avec seulement cinq unités d’avance sur le premier relégable. Vis-à-vis du onze de départ concocté face aux Basques au début de semaine, Xavi procédait à quelques changements avec notamment la première titularisation d’Hector Fort, âgé de 17 ans, pour compenser l’absence longue durée d’Alejandro Baldé. D’autre part, le coach catalan décidait d’accorder sa confiance à Oriol Romeu et João Félix, tous deux alignés dès le coup d’envoi. En face, Marcelino conservait les mêmes joueurs qu’à Majorque.

La suite après cette publicité

D’entrée de jeu, la défense du Barça montrait des premiers signes de fébrilité. Fort heureusement, Sorloth manquait de spontanéité pour frapper en pivot (1e). Immédiatement, le Barça s’illustrait par l’intermédiaire de Yamal. Débordant sur le flanc droit, l’Espagnol adressait un centre en direction de Gündogan qui voyait sa frappe être déviée par un adversaire en corner (4e). Réalisant un début de match canon, Yamal alertait Jorgensen, vigilant sur sa ligne (8e). Retranché dans sa moitié de terrain, Villarreal éprouvait toutes les peines du monde à éloigner le danger et João Félix en profitait pour imiter son compatriote quelques minutes plus tard. Inspiré, le Portugais enchaînait très vite pour obliger Jorgensen à s’envoler et repousser le cuir au-dessus de sa transversale (15e). Fébriles défensivement, les Catalans étaient punis par Moreno, à la réception d’un centre venu de la droite. Une joie de courte durée pour le Sous-marin, l’arbitre considérant que Sorloth était en position licite sur le but de l’Ibère (22e). S’en sortant à bon compte, les Culés manquaient toutefois d’initiative et de créativité pour se distinguer offensivement face à une défense jaune bien regroupée malgré quelques imperfections à la relance. Plus efficace devant le but, Villarreal parvenait à ouvrir la marque au meilleur moment par l’intermédiaire de son capitaine. Malheureux plus tôt dans la partie, Moreno reprenait victorieusement un centre de Sorloth pour laisser de marbre Pena (0-1, 41e).

À lire

Barça : Xavi s’en prend violemment aux journalistes après l’annonce de son départ

Le Barça crucifié dans le temps additionnel !

Inoffensifs en dépit d’un premier quart d’heure encourageant, les Catalans regagnaient les vestiaires, en proie aux doutes. Au pied du mur, Xavi abattait ses atouts pour tenter de renverser la partie en effectuant trois changements, avec les entrées de Pedri, Cancelo et Cubarsi. Dès la reprise, les Catalans repartaient à l’assaut du but adverse. Resté aux avant-postes, Araujo manquait de quelques centimètres le cuir sur un centre de Yamal (48e). Même son de cloche pour le joueur de 16 ans, trop court pour reprendre un ballon piqué de Cancelo (49e). Malgré de bonnes intentions au retour des vestiaires, les Catalans se sabordaient, offrant le but du break à Villarreal. Sur un dégagement complètement raté de Cancelo, Akhomach surgissait pour intercepter le ballon au nez et à la barbe du Portugais. Seul face à Pena, le Marocain crochetait le portier catalan et poussait le ballon dans le but vide, inscrivant sa première réalisation de la situation avant de sortir sur blessure (0-2, 58e). Entré en jeu à la place de João Félix, fantomatique, Ferran Torres réveillait le public de Montjuïc. Lancé dans la profondeur sur le flanc gauche, l’ex-Citizen combinait avec Lewandowski. Inconsciemment, le Polonais remisait en retrait pour Gündogan qui plaçait une frappe limpide et imparable pour Jorgensen (1-2, 60e).

La suite après cette publicité

De quoi relancer totalement le suspens dans cette partie. Galvanisés par la réduction du score, les Catalans multipliaient les assauts sur la cage. Au sortir d’un face-à-face manqué de Ferran Torres devant Jorgensen (65e), Pedri mettait en exergue son talent pour remettre son équipe sur les bons rails. Brillant dans l’entrejeu, le milieu de terrain espagnol se distinguait cette fois-ci en reprenant de volée un ballon adressé à mi-hauteur par Gündogan (2-2, 68e). À réaction, le Barça passait à un quart d’heure du terme. À la baguette sur un coup franc excentré sur la gauche, Gündogan envoyait un ballon fort au point de penalty. À la lutte avec Araujo, Bailly propulsait le cuir dans ses propres cages (3-2, 72e). Pensant se diriger tranquillement vers un succès, le Barça se faisait une nouvelle fois surprendre dans les dix dernières minutes. Sur une contre-attaque menée à vive allure, Sorloth lançait dans la profondeur Guedes. Le Portugais ajustait Pena pour égaliser en faveur des siens et inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (3-3, 84e). S’en suivait la douche froide pour le Barça. Après une relance catastrophique d’Araujo, Capoue récupérait le cuir et trouvait Sorloth qui avec de la réussite, trompait Pena (3-4, 90e+8). Dans la foulée, Morales corsait l’addition en marquant au bout du temps additionnel (3-5, 90e+11). Le Barça subit une nouvelle désillusion et accuse désormais 10 points de retard sur le Real Madrid. De son côté, Villarreal jubile et prend 8 points d’avance sur la zone rouge.