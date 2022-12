Le message de soutien de Mesut Özil à Bukayo Saka

La suite après cette publicité

« Une belle performance contre le champion du monde en titre, une bonne défense contre Mbappé & Co, mais une France très efficace comme toujours », a d'abord déclaré l'ancien Gunner et Madrilène, Mesut Özil sur son compte Twitter en direction de son ancien partenaire à Arsenal. Avant d'ajouter : « grand match de mon frère Bukayo Saka - l'avenir t'appartient », après l'élimination des Three Lions contre les Bleus (1-2), en quart de finale du Mondial au Qatar.

Une équipe et un joueur que connaît bien Mesut Özil (34 ans) puisqu'il a joué huit saisons à l'Emirates Stadium, avant de rallier la Turquie. Il a adressé un message qui devrait faire plaisir au jeune ailier de 21 ans, auteur d'un grand match contre la France. Ce dernier a lui-même provoqué le pénalty de l'égalisation face à Aurélien Tchouameni, transformé par Harry Kane. En vain.