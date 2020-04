L'OL travaille toujours sur la prolongation de contrat de Memphis Depay

Auteur d'un début de saison canon avec l'Olympique Lyonnais (14 buts et 2 passes décisives en 18 apparitions toutes compétitions confondues), Memphis Depay n'a pas pu enchaîner ensuite, lui qui été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en décembre dernier lors du match face au Stade Rennais. L'international néerlandais poursuit donc sa rééducation et espère certainement revenir dans quelques semaines si les compétitions reprennent. Mais cet été, le joueur de 26 ans n'aura plus qu'un an de contrat (il se finit en juin 2021). Une situation compliquée donc, mais l'OL travaille toujours en coulisses pour une prolongation, comme l'a fait savoir Jean-Michel Aulas sur OL TV.

«En fait, on y travaille pratiquement tous les jours. J'ai beaucoup d'échanges avec Memphis directement. Rudi a aussi beaucoup d'échanges avec lui régulièrement, Juni aussi puisque ce sont les acteurs qui permettront, je l'espère, de rentrer dans une phase concrète de prolongation. Nous lui avons fait un certain nombre de propositions mais elles n'ont pas été retenues. (...) Pour le moment, on n'est pas tombés d'accord sur une proposition de renouvellement mais il n'y a pas de rupture, on continue de discuter. Toutes les instances décisionnaires de l'Olympique Lyonnais sont très favorables à le prolonger», a expliqué le président de l'OL. Tout est donc encore possible.