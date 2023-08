JT Foot Mercato : l’OL prend feu dans cette fin de mercato

Fin de mercato de folie à l’OL

L’OL connaît une fin de mercato très agitée, autant sur le terrain qu’en dehors, et notamment pour le feuilleton Barcola. Le PSG est toujours intéressé par l’attaquant français, et comme l’arrivée de Randal Kolo Muani semble plus que compromise, les dirigeants parisiens ont accéléré dans ce dossier. Mais Lyon ne compte pas se séparer de son joyau si facilement, et c’est John Textor qui a refroidi les ardeurs parisiennes dans un entretien accordé à L’Equipe. Parmi les surprises de cette fin de mercato à l’OL, plusieurs noms sont désormais sur la table, notamment celui de Clément Lenglet. Sur la liste des indésirables à Barcelone, le défenseur français va quitter le Barça et pourrait atterrir en Ligue 1. Néanmoins, la Premier League et Aston Villa lui feraient les yeux doux et pourraient venir doubler les intérêts de l’OL. Et parmi les ventes, le prochain joueur à quitter le Rhône pourrait être Amin Sarr. L’attaquant suédois n’a pas réussi à convaincre depuis son arrivée en janvier dernier, et pourrait déjà quitter l’OL cet été. Un accord a été trouvé avec Wolfsbourg pour que le Suédois rejoigne l’écurie allemande, qui a déjà enrôlé Lovro Majer, entre autres, cet été. Les Lyonnais devraient récupérer 15 millions d’euros dans cette opération.

L’Arabie saoudite ne lâche pas Verratti

Marco Verratti est toujours dans le flou concernant son avenir. Après onze ans passés en France, le milieu italien est poussé vers la sortie par le PSG. Le Petit Hibou est très convoité du côté de l’Arabie saoudite et notamment le club d’Al-Hilal qui lui avait proposé un salaire de 52M€ par an. Cependant, l’offre des Saoudiens n’a pas convaincu les dirigeants parisiens, mais les options qui s’offrent au milieu de terrain restent tout de même nombreuses. La piste la plus probable à ce jour semble être celle d’Al-Arabi au Qatar, puisqu’un accord existe déjà avec le PSG. Les négociations n’ont pas été longues puisque le président d’Al-Arabi n’est autre que le cousin de l’émir Al-Thani, le propriétaire du PSG. Marco Verratti ne s’est pas encore mis d’accord avec le club qatari et pourrait écouter d’autres propositions, notamment en Europe. Selon Fotomac, Galatasaray l’aurait dans le viseur, mais n’a toujours pas fait d’offre, tout comme Manchester United qui d’après le Daily Mail pourrait passer à l’offensive avant la fin du mercato. Plusieurs portes de sorties s’offrent donc à Verratti, reste à voir si l’Italien trouvera son bonheur, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG.

L’OL se fait prêter Mama Baldé

Les officiels du jour

On commence les officialisations du jour avec un joueur qui a été annoncé cet après-midi par l’OM : Michael Amir Murillo. L’international panaméen arrive en provenance d’Anderlecht où il y a passé 3 ans et demi, et sera donc la doublure de Jonathan Clauss au poste d’arrière droit. Il s’agit de la huitième recrue marseillaise cet été, après Ruben Blanco, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang et Joaquin Correa. Lille a également enregistré une nouvelle arrivée en la personne de Vito Mannone. À 35 ans l’ancien gardien de Lorient arrive au LOSC pour être la doublure de Lucas Chevalier. Le gardien de but italien a signé pour deux saisons. Nouvelle recrue également pour le Stade Rennais, les Bretons ont officialisé l’arrivée de Bertug Yildirim en provenance d’Hatayspor en Turquie, contre un chèque de 5 millions d’euros. À 21 ans, le jeune attaquant s’est engagé avec Rennes pour les cinq prochaines saisons. On passe à un joueur qui va quitter la Ligue 1 cette fois-ci, et il s’agit de Georges Mikautadze. L’international géorgien quitte officiellement le FC Metz où il y a inscrit 26 buts en 45 matchs, et s’engage donc à l’Ajax Amsterdam. Les Messins récupèrent tout de même un chèque de 16 millions d’euros avec 3 millions de bonus. L’attaquant de 22 ans a signé jusqu’en 2028 avec le club néerlandais. Carlos Baleba quitte lui aussi la Ligue 1, le milieu de terrain camerounais n’aura passé qu’une petite saison à Lille avant de s’envoler vers la Premier League. Et c’est Brighton qui s’est attaché les services du joueur de 19 ans pour les cinq prochaines saisons. Le LOSC pourra se consoler avec un joli montant pour l’opération : 30 millions d’euros. L’Eintracht Francfort boucle l’arrivée de Farès Chaibi, le milieu offensif de 20 ans quitte donc Toulouse après une petite saison en Ligue 1. Le transfert est estimé à 17 millions d’euros pour un contrat de 5 ans, Chaibi viendra remplacer Jesper Lindstrom dans l’entrejeu allemand. Le Danois s’est envolé pour Naples où il y sera prêté avec option d’achat. Et en Serie A c’est Alexis Saelemaekers qui fait la une, l’ailier belge quitte officiellement l’AC Milan et s’engage avec Bologne sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Arrivé à Milan en 2020, Saelemaekers aura disputé 140 matchs pour seulement 10 buts et 14 passes décisives. Mama Baldé à Lyon, c’est fait ! L’ancien attaquant de Troyes s’est engagé avec l’OL sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, avec une option d’achat fixée à 6 millions.