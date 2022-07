Mercato : Séville va mettre le feu

La suite après cette publicité

Une fois encore, Séville va être une des places fortes du mercato, en Espagne comme en Europe. Tous les étés, Monchi est au four et au moulin et a l'habitude de recruter bon nombre de joueurs pour renforcer son équipe et/ou combler des départs. Pour l'instant, les fans sévillans étaient un peu inquiets, puisque Diego Carlos, un élément essentiel de l'équipe de Julen Lopetegui, s'en est allé direction Aston Villa pour 35 millions d'euros. Et son acolyte de la charnière centrale, Jules Koundé, a aussi de fortes chances de faire ses valises, lui qui est notamment convoité par le Barça. Mais les Catalans sont encore loin du compte.

Et ce n'est pas terminé, puisque d'autres joueurs comme Lucas Ocampos ou Youssef En-Nesyri pourraient aussi être vendus pour renflouer les caisses. Comme l'indique la presse espagnole, Monchi veut révolutionner l'effectif, qui a terminé quatrième en Liga mais a montré beaucoup de signes de fin de cycle sur la deuxième partie de saison. Le directeur sportif andalou a cependant la chance de compter sur un effectif assez large dans lequel on retrouve bon nombre d'indésirables et/ou de joueurs prêtés l'an dernier, comme Oscar Rodriguez, Rony Lopes, Oussama Idrissi ou Munir El Haddadi, alors que Luuk de Jong a déjà été vendu au PSV pour 4 millions d'euros.

Et au niveau des arrivées alors ?

Les Sévillans vont donc recevoir un joli pactole, qu'ils comptent bien réinvestir. Pour l'instant, il y a deux objectifs prioritaires. Le premier est Marcao, le défenseur central brésilien de Galatasaray, proche de s'engager avec le club du sud de l'Espagne pour un montant environnant les 10 millions d'euros. Le deuxième, c'est Luis Alberto. L'international espagnol de la Lazio est lui aussi en passe de revenir en terres andalouses, pour un chèque d'une dizaine de millions d'euros en plus d'Oliver Torres.

D'autres joueurs sont aussi sur les tablettes sévillanes, comme Isco, libre de tout contrat avec le Real Madrid, ou Raul de Tomas, le buteur de l'Espanyol qui sort d'une sacrée saison à 17 buts en Liga. Il a aussi été question de Duje Caleta-Car, le défenseur de l'Olympique de Marseille, alors que nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato un fort intérêt pour le Monégasque Benoît Badiashile. Vous l'aurez compris, ça va bouger en Andalousie !